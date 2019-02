Danny Rosales se avergüenza y critica a actores cómicos que no guardaron su dinero | VIDEO

El cómico Danny Rosales, integrante de 'El Wasap de JB', criticó y llamó la atención a aquellos colegas que, cuando alcanzaron la cúspide de la fama, no supieron 'guardar pan para mayo' y ahora piden que el Estado los apoye económicamente.

En medio de una entrevista con ACCIÓN Web Media, Danny Rosales cuestionó a aquellos cómicos ambulantes que, en su mejor época, ganaron su dinerito y luego, no supieron invertirlo o guardarlo.

"Hay algunos que no piensan en el mañana y creen que toda la vida la calle les va dar. Si una persona está en este arte, hay que sacarle provecho. Me da vergüenza ajena que actores que han estado en programas antiguos, de años, no hayan sabido guardar su dinero", indicó Danny Rosales.

"No quiero especificar nombres. Piden ayuda al alcalde para que les den una pensión de gracia. Eso lo han inventado. Es dar plata por pena y porque hicieron reír en su momento. Las preguntas son: ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Por qué no ahorraste y en qué lo gastaste?", agregó.

"Mis compañeros no sé qué tienen en la cabeza. Me da mucha pena", puntualizó la figura de 'El Wasap de JB'.