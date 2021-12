El cantante Dantes Cardosa contó que la pandemia le hizo pensar en sus propios intereses, por eso dio el paso como solista y acaba de lanzar un feat con Los Villacorta.

“Yo llevo toda la vida en grupos musicales y la pandemia nos hizo pensar en nuestros intereses. Al principio me chocó el mercado de la cumbia, son muchas horas de trabajo. Tocábamos cinco horas y decía a qué hora acaba esto, ja, ja, ja. Me acostumbré por fuerza, tú sabes, cuando te pagan se te olvida el cansancio. El mercado de la cumbia es muy bueno, me gusta mucho, ya que la gente goza”, indicó Dantes, quien acaba de grabar el tema ‘Tú’ con Los Villacorta.

Pero no dejarás la salsa.

No, yo en mis conciertos también hago mis temas de la Charanga y, bueno, todo esto me hizo pensar porque no probar yo solo si hasta ahora el público me ha recibido muy bien con los grupos que he estado. Vamos a probar solitos el tiempo que me quede porque ya no tenemos 15 o 20 años, estamos viejitos y hay que aprovechar ahorita porque después no me van llamar ni para un velorio ja, ja, ja.

¿Te sientes cómodo cantando cumbia y salsa?

La gente cuando va a mis conciertos me pide los dos y hago una mezcla para que todo el mundo se sienta contento. A mi también me gustan los dos géneros y estamos concentrado en ‘Dantes Cardosa y su orquesta’.

Es más rentable ser solista...

En esta pandemia los que han salido ganadores son los solistas por el tema de que no contratan a muchas personas en un escenario y van los cantantes con sus pistas. Hay muchos cantantes conocidos y no conocidos que están rayando.

También han aparecido nuevas figuras, hay una nueva generación en la cumbia.

Me parece muy bien. Yo he visto casos de artistas como Bryan Arámbulo que le va muy bien. La música es para todos, hay mercados para todos, no hay que ser egoístas ni envidiosos. Al contrario si le va bien a él, nos va bien a todos, que salgan nuevos valores y que la música nunca muera.

Iván Villacorta cuéntanos de este feat con Dantes.

Estamos muy contentos con el trabajo que se ha hecho. Dantes es un cantante muy reconocido por su talento y sobre todo como intérprete. Y en pandemia hicimos muchas canciones e invitamos a Dantes a escucharlas en el estudio y se eligió esta canción que se llama ‘Tú’, que es un tema de Noelia, en la voz de Dantes Cardosa y Alonso Villacorta, que es la nueva generación de la orquesta Villacorta de Alex e Iván.

Es una canción bien romántica...

Esta canción tiene un enganche tan lindo y va dedicada para todos los enamorados, para la gente que se va a casar.

