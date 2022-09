Dantes Cardosa utilizó sus redes sociales para agradecerle a todos sus fans por los mensajes de aliento que le enviaron, después de sufrir una hemorragia cerebral (subaracnoidea). “Me da mucha fuerza y mucha alegría”, se puede leer en sus redes sociales.

“Gracias por sus oraciones a todos. Estoy muy feliz de toda la buena vibra y todos los mensajes que he recibido. No puedo responder, pero me da mucha fuerza y mucha alegría recibir tan hermosos mensajes. Los quiero mucho”, fue el mensaje que dejó en su IG.

Recordemos que el cubano tuvo que ser llevado al Hospital Casimiro Ulloa, tras sufrir una hemorragia cerebral, producto de un caída al desmayarse.

Por fortuna, Dantes Cardosa ya se encuentra en su casa con reposo absoluto y le están realizando análisis y pruebas para descartar próximas complicaciones en su salud.

DANTES CARDOSA INDIGNADO POR ‘NOTICIA DE SU FALLECIMIENTO’

Dantes Cardosa se mostró incómodo porque una página en redes sociales inventó que había fallecido de un paro cardíaco, cuando se encuentra recuperándose de la hemorragia subaracnoidea, que sufrió hace más de una semana.

“La gente se pone a matar a las personas, que malos. Es una noticia totalmente falsa y desagradable”, dijo indignado Dantes Cardosa.

