El cantante Dantes Cardosa se mostró emocionado porque fue dado de alta tras sufrir una hemorragia en el cerebro y anunció que pronto contraerá matrimonio con la madre de su última hija, la joven Alisson Clavijo. Según detalló el cantante, planea casarse en una ceremonia privada junto a sus familiares en enero del próximo año.

“ Estuve con el neurólogo y me dio de alta porque vio que el sangrado (en su cerebro) desapareció. Me dio la autorización para comenzar con los conciertos, pero sin mucha exigencia. Poco a poco puedo hacer mi vida normal, así que ya estamos activos”, dijo el cubano.

¿El médico te dio alguna sugerencia?

Sí, mi rehabilitación será hacer mi vida normal, tengo que caminar, hacer ejercicio, leer y estoy tomando un medicamento para ‘estimular el cerebro’. Ya pasó lo peor, está es la segunda oportunidad que Dios me dio, y comienzo de nuevo con mucha fuerza y fe.

¿Y ya tienes fecha para tu boda?

Estamos pensando que sea el 17 de enero porque el 19 cumplimos siete años de relación. Será algo muy intimo y familiar aquí en Lima, con pocas personas.

¿QUÉ LE PASÓ A DANTES CARDOSA?

Recordemos que el cantante Dantes Cardosa reveló que se contagió de dengue en Cuba y por eso se desmayó, golpeándose muy fuerte la cabeza y provocándole una hemorragia en el cerebro. Según nos contó el cubano, hoy se encuentra recuperándose en su hogar al lado de su familia y está contando los días para regresar a los escenarios.

Dantes, vimos que regresaste a las redes sociales con un buen semblante, ¿cómo te encuentras?, ¿ya tienes un diagnóstico de tu mal?

Sí, estoy tranquilo. Te cuento que hace poco estuve de vacaciones en Cuba con la familia, pensé yo que tenía infección estomacal, pero al final, haciéndome todos los análisis, resultó que tenía dengue. Está que llueve bastante en Cuba y los zancudos están alborotados, me picó el mosquito y no me di cuenta, me comenzó a dar fiebre, vómitos y diarrea. Regreso a Lima el primero de setiembre y el día dos, me estaban haciendo masajes en casa, me levanto de la camilla mareado, me voy al baño y ahí me desmayé en los brazos de mi mujer, y me di un golpe muy fuerte en la cabeza, lo que ocasionó la hemorragia. Me ingresaron a la clínica y luego al hospital Casimiro Ulloa (donde fue hospitalizado tres días). El neurólogo me mandó varios exámenes para descartar aneurisma, leucemia, yo estaba asustadísimo, pensaba que tenía cáncer, algo malo, fueron unos días muy feos. Mi mama, mi mujer y mi hijita llorando, fue muy difícil.

¿El dengue te causó la hemorragia?

Mis plaquetas estaban muy bajas y cuando me doy el golpe, no era para que me suceda todo esto, sino que el dengue aceleró la hemorragia, el sangrado.

¿Qué te ha dicho tu médico?

Después de las dos tomografías que me hice, el médico me dijo que en dos o tres meses se absorberá (la hemorragia) y estaré al cien por ciento. Me mandó unas pastillas, puedo hacer mis actividades sin cargar peso, tengo que estar tranquilo en casa. Estoy muy bien gracias a Dios porque hay muchos pacientes que quedan con el cuerpo paralizado, sin habla, y a mí me ve bien, fue un milagro. Dios me dio una segunda oportunidad para vivir, porque hace muchos años tuve un accidente fuerte con mi grupo en Cuba y salimos ilesos. Es increíble como un mosquito tan pequeño puede provocar todo esto.