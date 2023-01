Dantes Cardosa pasó al equipo de los casados, el último martes, al contraer matrimonio con su pareja Allison Clavijo. El cantante señaló que es ‘el hombre más feliz del mundo’ por este importante paso que ha dado en su vida y está agradecico con Dios y las personas que le han deseado lo mejor en esta nueva etapa luego del crítico momento que vivió cuando enfermó de dengue y su salud se resquebrajó.

“Estoy muy feliz, emocionado y viviendo nuestra ‘luna de miel’. Nos casamos en la iglesia San Pedro del Centro de Lima y celebramos al lado de nuestras familias y amigos en la hacienda Loayza de mi amigo Percy”, detalló Dantes.

El músico, durante la celebración, se animó a cantar el tema ‘Latido de mi corazón’ que dedicó a su esposa.

“Gracias a todas las personas que nos dejaron mensajes muy lindos en nuestras redes sociales celebrando nuestro amor. Mi padrino fue Andrés Hurtado, me siento un hombre bendecido y agradecido con Dios por la oportunidad de vivir este sueño con mi esposa, luego de haber superado ese momento de salud tan difícil que me tocó vivir al contagiarme de dengue”, precisó Cardosa.

Estás escribiendo una nueva historia en tu vida

Así es, me siento el hombre más feliz del mundo. Es una etapa especial en mi vida.

Dantes Cardosa se casó el último martes en la iglesia San Pedro. (Foto: Difusión)

ENFERMEDAD LO TUMBÓ

El cantante Dantes Cardosa reveló que se contagió de dengue en Cuba y por eso se desmayó, golpeándose muy fuerte la cabeza y provocándole una hemorragia en el cerebro. Según nos contó el cubano, hoy se encuentra recuperándose en su hogar al lado de su familia y está contando los días para regresar a los escenarios.

Dantes Cardosa tuvo como padrino de su boda a Andrés Hurtado. (Foto: Difusión)

Dantes, vimos que regresaste a las redes sociales con un buen semblante, ¿cómo te encuentras?, ¿ya tienes un diagnóstico de tu mal?

Sí, estoy tranquilo. Te cuento que hace poco estuve de vacaciones en Cuba con la familia, pensé yo que tenía infección estomacal, pero al final, haciéndome todos los análisis, resultó que tenía dengue. Está que llueve bastante en Cuba y los zancudos están alborotados, me picó el mosquito y no me di cuenta, me comenzó a dar fiebre, vómitos y diarrea. Regreso a Lima el primero de setiembre y el día dos, me estaban haciendo masajes en casa, me levanto de la camilla mareado, me voy al baño y ahí me desmayé en los brazos de mi mujer, y me di un golpe muy fuerte en la cabeza, lo que ocasionó la hemorragia. Me ingresaron a la clínica y luego al hospital Casimiro Ulloa (donde fue hospitalizado tres días). El neurólogo me mandó varios exámenes para descartar aneurisma, leucemia, yo estaba asustadísimo, pensaba que tenía cáncer, algo malo, fueron unos días muy feos. Mi mamá, mi mujer e hijita llorando, fue muy difícil.

¿El dengue te causó la hemorragia?

Mis plaquetas estaban muy bajas y cuando me doy el golpe, no era para que me suceda todo esto, sino que el dengue aceleró la hemorragia, el sangrado.

