El cantante cubano Dantes Cardosa se mostró incómodo porque una página en redes sociales inventó que falleció de un paro cardíaco, cuando se encuentra recuperándose de una ‘hemorragia subaracnoidea’ que sufrió hace más de una semana . Según contó el intérprete, se encuentra guardando reposo y los últimos días se ha realizado una serie de análisis que ayudarán a determinar su mal.

“La gente se pone a matar a las personas, que malos. Es una noticia totalmente falsa y desagradable”, dijo indignado el cantante cubano.

Dantes Cardosa molesto porque página compartió falsa noticia. (Foto: Trome)





Hace poco hablamos con tu pareja Alisson Clavijo y nos contó que sufriste una ‘hemorragia subaracnoidea’, ¿cómo te encuentras?

Estoy ya mejorando, ando en análisis. Ahorita me va a hacer una resonancia magnética, justo estoy en el Centro Cerema, para ver qué me pasó. Me están haciendo análisis de sangre también para ver si fue algo relacionado a la infección estomacal o si fue dengue. Me están haciendo varias pruebas, descartando cosas.

LEE ESTO: Dantes Cardosa sufre descompensación en su salud y tuvo que ser hospitalizado

Muchas personas, entre fans, amigos y colegas, han estado orando por tu salud...

Sí, y estoy muy conmovido con cada escrito que me dejan mis amigos y seguidores. Agradezco con todo mi corazón cada oración, me hicieron llorar.

¿QUÉ LE PASÓ A DANTES CARDOSA?

La pareja del cantante cubano Dantes Cardosa, Alisson Clavijo, contó hace unos días que el padre de su hija se encontraba delicado de salud debido a que sufrió una ‘hemorragia subaracnoidea’ y pidió que oren por él para su pronta recuperación. Según relató la joven, hace una semana el intérprete se golpeó muy fuerte la cabeza tras sufrir un desmayo, aparentemente producto de una descompensación por una infección estomacal.

“Lo hospitalizaron tres días por una hemorragia subaracnoidea, creemos que se debe a la caída que tuvo al desmayarse en mis brazos, en nuestra casa. Él tenía tres días enfermo de infección estomacal y el último viernes comenzó a deshidratarse y parece que se descompensó, vino caminando mareado hacia donde yo estaba, se desplomó y comenzó a convulsionar en mis brazos, cayó al piso golpeándose la cabeza. Inmediatamente lo llevé de emergencia. Primero fuimos a una clínica, pero para ingresarlo a UCI por dos días querían cobrarnos 30 mil soles, así que acudimos al Casimiro Ulloa”, relató la joven madre a Trome.

TE PUEDE INTERESAR: