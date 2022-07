La recordada Danuska Zapata ha decidido realizar un gran cambio en su vida y se colocará el balón gástrico para bajar los 10 kilos que tiene de sobrepeso. Además, contó que a raíz de su último embarazo subió de peso y no puedo volver a bajar.

“En realidad, yo necesito bajar 10 kilos. Mi recuperación creo que va a ser buena porque estoy cambiando mi mentalidad, mis hábitos alimenticios. En cuanto a mi estómago, estoy comiendo más saludable”, señaló la modelo.

Asimismo contó, que desde que inició este proceso está comiendo más saludable.

“Ahora consumo más verduras, frutas y proteínas, que son lo más importante para la salud. Me hablaron de la experiencia del cirujano de la obesidad, Jesús Pari y por eso recurrí al balón gástrico. Estoy muy feliz con esta decisión”, indicó.

Danuska comentó que a raíz de su último embarazo subió de peso y no ha podido reducir esos kilos de más.

“Subí de peso a raíz de mi último embarazo, de ahí volví a bajar y luego, lo recupere. Ahorita como que me hace un poco más difícil volver a bajar”, afirmó Zapata, quien añadió que por eso se colocará el balón gástrico.

Danuska Zapata sobre su hija Gaela en el Miss Perú La Pre: “Como mamá, no quería que participe”

Danuska Zapata decidió pronunciarse luego del escándalo que se originó cuando su hija Gaela Barraza, al igual que Alondra Huarac y Kyara Villanella, fueron coronadas como ganadoras del Miss Perú La Pre 2022. Muchos consideraron que lograron la distinció porque son hijas de famosos.

“Yo no quería que mi hija participe. Ella participó en el casting el año pasado, pero decidí que no siga porque vi que no estaba preparada, le faltaba. Este año, por insistencia de ella, la tuve que apoyar”, indicó a un diario local.

Además aclaró que su labor como madre es respaldar a su pequeña en los momentos más duros, como el que pasa por la avalancha de críticas que viene recibiendo la organización del conocido certamen de belleza. “Le he dicho que ahora tiene que afrontar esto con la cabeza en alto, no es pecado ser la hija de... pero bueno, es lo que le tocó a ella”, acotó Danuska Zapata.

De otro lado, Tomate Barraza expresó su indignación por la ola de críticas que viene recibiendo su hija Gaela, al igual que Kyara Villanella, Alondra Huarac y Mía Loveday, tras coronarse como las ganadoras de Miss Perú La Pre.

“Me parece desagradable, intolerable y brutal la forma como están atacando a estas criaturas en redes sociales. Como padre, me siento indignado por la cantidad de felonía y dureza con que están catalogando a las niñas. Condeno ese acto tan vulgar y soez. No entiendo cómo hay personas que pueden derramar tanto odio con cuatro niñas, quienes lo único que han querido es hacer realidad un sueño”, dijo.