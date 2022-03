Danuska Zapata decidió pronunciarse luego del escándalo que se levantó cuando su hija Gaela Barraza, al igual que Alondra Huarac y Kyara Villanella, fueron coronadas como ganadoras del Miss Perú La Pre 2022. Muchos consideraron que lograron la distinció porque son hijas de famosos.

En una entrevista con el diario El Popular, la ex de Tomate Barraza rompió su silencio y aseguró que se veía venir la polémica. “Yo no quería que mi hija participe. Ella participó en el casting el año pasado, pero decidí que no siga porque vi que no estaba preparada, le faltaba. Este año, por insistencia de ella, la tuve que apoyar”, indicó.

Además aclaró que su labor como madre es respaldar a su pequeña en los momentos más duros, como el que pasa por la avalancha de críticas que viene recibiendo la organización del conocido certamen de belleza. “Le he dicho que ahora tiene que afrontar esto con la cabeza en alto, no es pecado ser la hija de... pero bueno, es lo que le tocó a ella”, acotó Danuska Zapata.

TOMATE RESPALDA A SU HIJA

El conductor Carlos ‘Tomate’ Barraza expresó que está indignado por la ola de críticas que viene recibiendo su hija Gaela, al igual que Kyara Villanella, Alondra Huarac y Mía Loveday, tras coronarse como las ganadoras de Miss Perú La Pre.

“Me parece desagradable, intolerable y brutal la forma como están atacando a estas criaturas en redes sociales. Como padre, me siento indignado por la cantidad de felonía y dureza con que están catalogando a las niñas. Condeno ese acto tan vulgar y soez. No entiendo cómo hay personas que pueden derramar tanto odio con cuatro niñas, quienes lo único que han querido es hacer realidad un sueño”, dijo.

¿Cómo toma tu hija las críticas?

Está afectada, pero sabe que no está sola porque tiene a mamá y papá, así que a palabras necias oídos sordos. Lo que más me molesta es que digan que expongo a mi hija y jamás haría eso.

GAELA BARRAZA NO RENUNCIARÁ

En tanto, la hija de ‘Tomate’, Gaela, aseguró que no piensa renunciar a la corona.

“Me da mucha pena por la gente que nos está criticando, yo no haría eso porque me considero una buena persona. No pienso renunciar a la corona porque es algo que a mí me costó llegar y alcanzar. No voy a dejar el concurso porque me esforcé y me quiero dedicar al modelaje”, sostuvo Gaela.

