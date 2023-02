Luego que Jossmery Toledo fuera evidenciada utilizando anabólicos y winstrol para hacer crecer sus músculos para la competencia del fisicoculturismo, recordemos la vez que Darlene Rosas contó su experiencia con esteroides y que le hizo cambiar su voz, como le ocurre actualmente a la expolicía. La modelo confesó que esto ocurrió cuando tenía 18 años.

A través de su cuenta de Tiktok, meses atrás, Darlene se confesó y aseguró que fue inyectaba con winstrol solo por satisfacer a la insistencia de su pareja. Ella era recién cumplía los 18 años, sin embargo, no reveló el nombre de su enamorado.

“ Me inyecté winstrol y me cambió la voz. Tenía 18 años y estaba saliendo con un chico que era muy obsesivo con el cuerpo , quería tener mucho músculo y que se te vea las venas. Yo estaba muy ilusionada y todo lo que él me decía, era sí. Se fue fijándose en mi físico porque quería que sea algo que no era. Yo siempre he sido muy delgada, pero me metí con un personal, el caso es que funcionó y no tanto, tenía músculo y no tanto”, dijo.

La modelo, quien ahora radica en México y se encuentra felizmente casada, dio una lección de vida a muchas personas al confesar que fue su propia pareja quien le inyectaba anabólicos. Esto perjudicó su voz y también su salud en general.

TROME | La historia de Darlene Rosas con el winstrol

“ Así que él comenzó a inyectarme winstrol porque eso era algo que me iba a ayudar a ganar masa muscular . Me inyecté 3 veces a la semana winstrol de caballo, cuando terminé el ciclo me sentí super mal, me cambió la voz. Antes cantaba y ya no volví a cantar, mi voz se volvió más aguda. El hígado mal”, acotó.

“Nadie puede estar opinando de tu físico y si una pareja te pide que cambies algo, cámbialo tú a él, no a tu físico. Eso quiere decir que la persona no te quiere, valora ni respeta”, agregó.

JOSSMERY TOLEDO SE APLICA WINSTROL

Jossmery Toledo sorprendió a sus seguidores por el radical cambio en su voz. Ante esta situación, la producción del programa “Magaly TV: La Firme” se comunicó con su entrenadora y ella confirmó que la expolicía se aplica anabólicos y Winstrol.

“ Hablamos con su entrenadora (Isabel Carmelo) y nos dijo que a Jossmery se le está poniendo ‘medicamentos farmacológicos’ para ayudarla hacer músculos , no es otro que el Winstrol y anabólicos no permitidos en el mundo del deporte”, explicó Magaly Medina en la reciente edición de su programa.