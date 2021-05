Se nutre de las nuevas generaciones. David Bisbal lanza su nuevo tema ‘Vuelve, vuelve’, junto a la artista mexicana Danna Paola. A propósito del estreno de su canción, el español brindó una conferencia de prensa a los medios peruanos donde habló largo y tendido sobre sus inicios, influencias y los mejores recuerdos que tiene de nuestro país, entre ellos, la vez que cantó junto a Eva Ayllón.

David Bisbal indicó que protagonizó divertidos momentos con la intérprete de ‘Mala fama’, durante y después del proceso de creación del tema musical que ya ha superado los 11 millones de reproducciones en YouTube.

“Nos hemos reído un montón. (Danna Paola) Es una chica muy bromista, la gente tiene que saberlo. Después, cambia automáticamente y se pone en modo trabajadora, es muy disciplinada, está pendiente de todo, de la iluminación, de las partes de la canción, de la composición. Me ha gustado mucho que aunque consiguió un éxito muy potente en la actuación con su serie, ella se ha dictado por su corazón y le está dando la prioridad absoluta a la música”, comentó.

Por otro lado, David Bisbal reconoció que Latinoamérica forma parte importante en su carrera musical, desde que lanzó su primer álbum titulado ‘Corazón latino’, allá por el 2002.

“Siento que le debo gran parte de mi carrera a Latinoamérica. Es la verdad. Si bien es cierto que me di a conocer en las ferias y las fiestas populares de España, después como artista solitario en un programa muy exitoso de mi país, de donde salí de una manera muy fuerte, donde habían dudas por parte de la industria por saber si íbamos a tener un éxito efímero o si podríamos escribir una historia musical con esfuerzo y dedicación. Desde musicalmente, siempre me he considerado un artista latino, mi música es latina, por supuesto que soy latino. Latinoamérica forma arte importante de mi música, de mi corazón, de mi influencia y tiene gran parte de presencia en mi vida”, indicó.

El cantautor cumple 20 años de carrera en la industria musical. (Foto: Universal Music)

Asimismo, el español no pudo dejar de mencionar a Eva Ayllón cuando fue consultado sobre los recuerdos que tiene del Perú. David Bisbal mencionó la vez que interpretó su tema ‘Dígale’ junto a la cantante criolla en el programa La Voz, allá por el 2014.

“He tenido muchísimos encuentros con algunos compañeros, mi queridísima Eva Ayllón siempre le tengo especial cariño, siempre se ha portado bien conmigo, desde que canté con ella mi tema ‘Dígale. Interpretarlo con ella me hizo muchísima ilusión. Me encantaría seguir colaborando con más artistas”, señaló.

Finalmente preció que Perú y todas sus vivencias en nuestro país formarán parte de un emotivo proyecto que alista por los 20 años de carrera musical.

“En Perú tengo muchas anécdotas. Dentro de poco, en mi vigésimo aniversario estamos tratando de recopilar todo lo que he podido vivir en Latinoamérica, en Perú, con algunos conciertos vivencias, espero documentarlo en un gran proyecto para celebrarlos 20 años, Perú estará muy presente”, puntualizó.

