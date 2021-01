La ‘Pantera’ Zegarra se pronunció tras ser denunciado por su expareja, Ana Ayala, por no cumplir con la pensión de alimentos de su menor hija.

“Por el bien de la bebé, no hablaré del tema, ella tiene todo el derecho de denunciarme si cree que he faltado. Lo que sí me preocupa es que lo haga público antes de que el juez tome una decisión”, sostuvo el boxeador. (D. Bautista)