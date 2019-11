Pantera reconoce que se drogó en fiesta electrónica: "Que lance la primera piedra quien esté libre de pecado"

El boxeador David ‘Pantera’ Zegarra reconoció que consumió drogas, tal como se vio la noche del último miércones en las imágenes que difundió el programa ‘Magaly TV, la firme’, y pidió perdón a la opinión pública.



“Pido disculpas a todo el país por esto, me arrepiento de haber hecho eso. Eso sucedió hace 8 meses en una fiesta electrónica donde fui a divertirme, había tomado mucho y cometí esa ‘travesura’, un momento de estupidez”, comentó la ‘Pantera’ Zegarra.



¿En ese momento estabas entrenando para competir?

No, en ese momento no estaba entrenando para una competencia, por eso sucedió. Además, fue la primera y única vez que lo hice, después de eso me sentí asqueroso. Me pasé de tragos, fue un momento de ‘vacilón’, me dio curiosidad, pero no es un hábito en mi vida.



¿Ahora estás por volver a pelear?

Bueno, estoy entrenando fuerte y negociando la pelea. Pero quiero aclarar que cada tres meses envío resultados de diversos exámenes a la asociación a la que pertenezco. No solo me someto a doping, sino a exámenes completos de sangre y hasta cerebrales, para que no hayan coagulos de sangre que pudieran afectarme en las peleas.



¿Cómo te sientes con todo esto?

Estoy asumiendo la responsabilidad de mis actos, pero repito que fue una curiosidad, que lance la primera piedra quien esté libre de pecado, todos somos pecadores... y estoy seguro de que esto no vuelve a pasar. Una vez más, pido disculpas.