David Villanueva sobre Mónica Sánchez: "Sí, salimos un tiempo, pero ahora no" [VIDEO]

David Villanueva contó que se encuentra sentimentalmente solo y que intentó tener algo con Mónica Sánchez.



“Ahora estoy enamorado de mi trabajo, el día que me vean con una pareja seré feliz de mostrarla, pero no se ha dado”, indicó



¿Y qué pasó con Mónica Sánchez?

Amistad sí hay. Sí, salimos un tiempo, pero ahora no. Estoy tranquilo, enfocado en mi trabajo.



Villanueva en breve participará en la obra ‘El discurso del rey’ junto a Juan Carlos Rey de Castro, en el Británico. (B. Pashanasi)