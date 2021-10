Dayanita se presentó en Magaly TV, La Firme después que la prueba de ADN arrojó que no es el padre de un niño de 10 años, que vive en la selva. Pese a ello, la integrante de JB en ATV manifestó que desea pasar la Navidad en familia, junto al pequeño, quien desde muy pequeño lo llama ‘Papá'.

TE VA A INTERESAR: PRUEBA DE ADN ARROJÓ QUE DAYANITA NO ES EL PADRE DE NIÑO DE 10 AÑOS

Tras quedar descartado que sea el padre del pequeño, Dayanita brindó sus impresiones a la periodista. “Siempre quise creer que era mi hijo. No me siento muy bien que digamos. Ayer él y su mamá fueron a mi casa, pero yo tenía que trabajar”, manifestó.

Agregó que no ha sido fácil asimilar que no es el padre del pequeño. “Lo quiero demasiado, para mi es difícil, me quiebro mucho”, manifestó.





TROME | Dayanita reveló que niño le dice papá (Magaly TV)

Dayanita manifestó que el pequeño lo llama papá de los cuatro años. “Siempre me llamaba papá”, agregó y afirmó que le ha pedido a la mamá que todavía no le diga al menor que él no es su padre, ‘porque le podría chocar’.

MÁS INFORMACIÓN: DAYANITA DEMOSTRÓ EL GRAN CARIÑO QUE GUARDA POR NIÑO DE 10 AÑOS

(ampliación en breve)

MÁS INFORMACIÓN: