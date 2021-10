Tras confirmar que no era el padre del hijo de Pamela Gómez, la actriz cómica ‘Dayanita’ reveló más detalles de los momentos que pasó junto al pequeño de 10 años luego de conocer el resultado negativo de ADN.

En una entrevista con Magaly Medina, la integrante de “JB en ATV” reiteró que este desenlace no significa que se haya quitado un peso de encima y que, por el contrario, buscará apoyar económicamente en la educación del menor.

“De mi parte sí está apoyarlo siempre, más que todo en la educación. Yo no he terminé mis estudios, mi mamá quiso que sea la mejor persona del mundo, que tenga una carrera técnica, y si yo no lo logré tener, al menos yo quiero que él sea algo en la vida”, indicó durante el programa “Magaly TV: La Firme”.

Quiere pasar Navidad con el niño

La popular ‘Dayanita’ también señaló que espera pasar su primera Navidad junto al pequeño, por lo que ya le ha solicitado a Pamela Gómez permitir que el menor se quede en Lima.

“Me encantaría eso, nunca he pasado una Navidad en familia. Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, siempre la he pasado sola, no tuve cariño de papá, no quiero que ese niño sufra”, acotó.

