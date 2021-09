Dayanita, actriz de JB en ATV, estuvo en el programa Andrea para confirmar, por medio de una prueba de ADN, si es el padre de un niño de 10 años que actualmente vive en selva peruana con su madre. En el lapso del programa mostraron fotos del personaje de Chollywood cuando era joven.

Andrea Llosa le preguntó cómo se conoció con Pamela, quien es la madre de su supuesto hijo. La mujer vive en un caserío a cuatro horas de Pucallpa.

“Yo la conocí a ella cuando bailaba en la plaza. Nos pusimos a jugar ‘botella borracha’. Hemos empezado a jugar. Y entre juego y juego hubo un beso y, después, Pamela se enamoró de mí”, contó Dayanita.

La actriz cómica dijo que siempre tuvo claro que a ella nunca le gustaron las mujeres y que Pamela sabía su opción sexual.

“Mi papá quería que esté con alguien, con una mujer. Para mí no era una felicidad, mi papá sí o sí quería que esté con una mujer. Pasaron cosas, momentos difíciles, pero después me enteré que estaba embarazada. Me habré acostado tres veces con ella, pero no me enamoré de ella. Ella me dijo que me amaba”, concluyó.

TROME - Así lucía Dayanita cuando era adolescente. (Video: Andrea)

¿QUIÉN ES EL HIJO DE DAYANITA?

En octubre del 2019, Dayanita cosechaba el éxito con su participación en el programa ‘El wasap de JB’, de la mano con Jorge Benavides. La actriz, por esas fechas, se animó a revelar un oscuro pasaje de su vida que sorprendió a propios y extraños.

Aquella vez, indicó en una entrevista que, a los 14 años, se convirtió en padre de un niño al que no ha podía ver desde que llegó a Lima, procedente de Pucallpa. “Desde que llegué a Lima ya no lo pude ver más. Es un niño al que tengo siempre en mi mente. No me voy a olvidar de ese niño”, contó muy afectada por el drama que atravesaba.

Dayanita reveló que su padre la obligó a tener relaciones sexuales con una mujer, cuando era menor de edad. Fruto de este breve encuentro, nació un niño con el que no pudo comunicarse debido a las diferencias con la madre.

Desde el 2014, la madre y el menor se alejaron de manera abrupta de Dayanita. Sin embargo, la actriz señalaba que, gracias a su trabajo, posee mejores ingresos económicos para poder brindarle una calidad de vida al pequeño. “Si ella me está viendo yo lo único que le diría es que piense... Aquí estoy para darle todo lo que él [su hijo] quiera”, agregó en un informe de Reporte Semanal.

Más tarde, la actriz cómica reveló que pudo ver al pequeño en el 2019; pero nunca más pudo estar cerca del menor, debido a que la familia de la mamá se negaba rotundamente a que lo viera.

“Pensaron que yo se lo quería quitar. La verdad es que yo no quiero quitarles a mi hijo. Lo único que quiero es verlo, abrazarlo y darle todo mi cariño”, manifestó Dayanita.

LA DURA VIDA DE DAYANITA

Aunque ahora Dayanita es una de las actrices más populares de JB en ATV, su vida no ha sido fácil y ha tenido que superar muchos momentos difíciles.

Dayanita reveló que sufrió de maltratos de su padre cuando tenía doce años, debido a su orientación. También reveló que se vio obligada a vender sus caricias para poder subsistir, además, negó haberse sometido a una operación de cambio de sexo.

SHOWS EN LA CALLE EN PLENA PANDEMIA

En febrero de este año, Jorge Benavides reveló que tuvo una conversación con ‘Dayanita’, luego de que se difundiera en redes sociales imágenes donde se le veía realizando shows en la calle, causando aglomeraciones en medio de la pandemia del coronavirus.

“Yo conversé con ella sobre ese tema y obviamente hay que cuidarse todos. Ella trabaja en las calles y me comentó que trataron en un inicio de persuadir al público que tomen su distancia, pero llegó un momento que fue incontrolable. Ahora Dayana es tan popular y querida por la gente, por eso era incontrolable la situación y tuvo que cancelarlo. Y grabaron lo que pasó y luego le dieron su chancada”, indicó a El Popular.

Asimismo, precisó que le llamó la atención por su falta y que la actriz cómica le prometió que no volverá a realizar este tipo de eventos en las calles dadas las consecuencias que trae contra la salud de sus seguidores que podrían sufrir algún contagio de coronavirus.

“Sí, de todas maneras (le dio un jalón de orejas), bonito se le dio. Ya está bien advertida que no debe hacer eso. En realidad, la gente te toma como ejemplo sobre todo cuando eres un personaje público. Ya entendió y espero que no vuelva a suceder, porque me lo ha prometido”, agregó.