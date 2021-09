ESTA NOCHE en Andrea, Dayanita podrá conocer si es realmente el padre de un niño de 10 años, luego de haberse realizado finalmente una prueba de ADN. La madre del pequeño en cuestión llegó a Lima y autorizó que se realicen los exámenes necesarios para confirmar la posible paternidad de la actriz cómica de JB en ATV.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Llosa, conductora del programa, indicó que viajaron a Pucallpa con Dayanita y finalmente podrán conocer el resultado de la prueba de ADN.

“Llegamos a viajar con ella a Pucallpa. Pamela, la madre de supuesto hijo de Dayanita, está en Lima y ya se sacó el examen de ADN, por fin sabremos si Dayanita es realmente el padre”, dijo Andrea Llosa a través de su cuenta de Instagram.

De esta forma, Dayanita podrá conocer si es realmente padre del pequeño para poder brindarle todos los cuidados y asistencia que exige la ley.

Recordemos que, hace una semana, Pamela Gómez, la madre del menor, se negó a que su hijo se someta a una prueba de ADN. El abogado del programa Andrea indicó que la prueba podría dar cuando el niño cumpla 18 años y por propia voluntad para saber quien es su padre biológico.

PAMELA NIEGA PATERNIDAD DE DAYANITA

Gómez señaló que el padre de su menor hijo no es Dayanita y que incluso no se parecen. “Nunca tuve una relación sentimental, sí tuvimos una relación, pero de amigos. Todo lo que él habla es mentira”.

“Al mirar a Max (por ‘Dayanita’) y al ver a mi hijito, no tiene nada de él”, declaró Pamela Gómez desde el caserío de Los Olivos, departamento de Ucayali.

¿QUIÉN ES EL HIJO DE DAYANITA?

En octubre del 2019, Dayanita cosechaba el éxito con su participación en el programa ‘El wasap de JB’, de la mano con Jorge Benavides. La actriz, por esas fechas, se animó a revelar un oscuro pasaje de su vida que sorprendió a propios y extraños.

Aquella vez, indicó en una entrevista que, a los 14 años, se convirtió en padre de un niño al que no ha podía ver desde que llegó a Lima, procedente de Pucallpa. “Desde que llegué a Lima ya no lo pude ver más. Es un niño al que tengo siempre en mi mente. No me voy a olvidar de ese niño”, contó muy afectada por el drama que atravesaba.

Dayanita reveló que su padre la obligó a tener relaciones sexuales con una mujer, cuando era menor de edad. Fruto de este breve encuentro, nació un niño con el que no pudo comunicarse debido a las diferencias con la madre.

Desde el 2014, la madre y el menor se alejaron de manera abrupta de Dayanita. Sin embargo, la actriz señalaba que, gracias a su trabajo, posee mejores ingresos económicos para poder brindarle una calidad de vida al pequeño. “Si ella me está viendo yo lo único que le diría es que piense... Aquí estoy para darle todo lo que él [su hijo] quiera”, agregó en un informe de Reporte Semanal.

