Dayanita hace impactante revelación y pide que lo dejen ver a su hijo: "Llegué a Lima y no lo pude ver más”

Un duro momento es el que atraviesa la actriz cómica de El Wasap de JB conocida como 'Dayanita'. En una reciente entrevista, reveló que a los 14 años se convirtió en padre de un niño al que no ha podido ver desdes que llegó a Lima, procedente de Pucallpa.

"Desde que llegué a Lima ya no lo pude ver más. Es un niño al que tengo siempre en mi mente. No me voy a olvidar de ese niño”, contó Dayanita muy afectada por el terrible drama que atraviesa.

Dayanita reveló, además, que su padre la obligó a que tuviera relaciones sexuales con una mujer cuando era menor de edad. Fruto de este breve encuentro, nació un niño al que ya no puede ver debido a diferencias con la madre.

Sin embargo, Dayanita reveló que desde el 2014, la madre y el menor se alejaron de manera abrupta por lo que no ha podido reencontrarse con su hijo. Tras este tiempo, la actriz señala que ha podido conseguir los medios económicos para poder brindarle una calidad de vida a su hijo.

“Si ella me está viendo yo lo único que le diría es que piense... Aquí estoy para darle todo lo que él [su hijo] quiera”, agregó Dayanita, en un informe de Reporte Semanal.