Este viernes, a vísperas de la Nochebuena, el elenco de JB en ATV se reunió y mandó un mensaje navideño a sus seguidores de redes sociales. Dayanita no pudo evitar emocionarse al recordar que no pasa las fiestas de fin de año con su mamá hace mucho tiempo.

“Muchas gracias a toda la familia del Wasap, de verdad muchas gracias a todos y a las personas que en sus casitas no han acogido todos los fines de semana”, empezó diciendo la actriz cómica.

Asimismo, indicó que hace muchos años que no pasa Navidad con su familia. “No tengo a mi mamá a mi lado hace muchas navidades, pero a pesar de toda esta etapa que estuvimos viviendo, he sobresalido de muchas cosas, me he tropezado con muchas piedras pero estoy allí”, dijo Dayanita.

En ese sentido, se mostró agradecida con Jorge Benavides y todos los chicos del elenco. “Somos una familia muy unida”, acotó.

Finalmente, se quebró en llanto al enviarle un saludo especial a su madre. “A mi mamita decirle que la quiero mucho y que ya quizá, algún día, nos volveremos a ver... me siento muy triste, son muchos años”, concluyó Dayanita.

