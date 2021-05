Tras la difusión de imágenes de Dayanita en un show privado, Magaly Medina consideró que la integrante de JB en ATV debería ser sancionada, tal como ocurrió con el conductor de El Deportivo, Paco Bazán, a quien los suspendieron varios días por decir una pachotada.

“Es asombroso que Dayanita siendo una de las estrellas favoritas del publico en el programa de Jorge Benavides, esté cachueleándose ganándose unos soles en privaditos”, manifestó la periodista.

Para ‘la Urraca’, la actriz cómica no puede ponerse en el lugar de otros artistas que han perdido todo ingreso debido a la pandemia del coronavirus, ya que en estos momentos cuenta con un trabajo.

(Magaly TV, La Firme)

“Ella tiene un trabajo, no no puede estar en las mismas condiciones que algunos que no tienen nada, que la pandemia le quitó todo recurso económico”, opinó la experimentada periodista de espectáculos.

“SUPONGO QUE YA LA HABRÁN SANCIONADO”

Magaly Medina consideró que debido a esta situación, Dayanita debería recibir una sanción como ocurrió con otros artistas que recibieron sanciones por no cumplir con las disposiciones de distanciamiento social impuestas por el gobierno. “Ella es una de los personajes más populares de este show, supongo que ya la habrán sancionado, unos cuatro o cinco días la habrán enviado a su casa”, expresó.

Medina recordó el caso de Paco Bazán, quien se pronunció sobre una supuesta conspiración para usar mascarillas, que le valió una sanción de ATV. “Lo que ella hace afecta a todo el programa en el que participa”, añadió.

