Dayanita brindó una extensa entrevista para el youtuber ChiquiWilo en la que reveló pasajes pocos conocidos de su carrera artística. En medio de esta conversación, la integrante de JB en ATV reveló que no descarta abrir una cuenta en la red social de contenido para mayores, Ony Fans.

TE VA A INTERESAR: MANIFESTANTE INCREPA A REPORTERO DE AMÉRICA HOY EN VIVO

En un momento, ChiquiWilo le consultó a Dayanita ‘¡si se había operado para abrir una cuenta en OnlyFans y hacerle la competencia a Fátima Segovia?’

Al respecto, la actriz cómica manifestó que tenía planeado abrir su cuenta el la popular red de videos para adultos y que incluso ahora no descarta incursionar en la misma.

“Siempre tuve en mente abrir un Only Fans; pero no me operé para hacerle la competencia a nadie. Fátima es una mujer muy atractiva para todos. Si yo llegará abrir mi OnlyFans, bienvenidos sean todos los que se quieren sumar, manifestó Dayanita.

DAYANITA FUE INSULTADA POR ROBOTÍN

En esta entrevista, Dayanita también reveló que fue insultada por el cómico Robotín, porque no pudo asistir a un show al que fue invitada por el conocido personaje de las redes sociales.

“Yo no pude llegar; pero si me reventaron el teléfono. Les dije que no iba a llegar y que me disculpe. Entonces empezó a sacar por las redes sociales que soy una malagradecida, me insultó y me dijo de todo”, explicó Dayana.

MÁS INFORMACIÓN: