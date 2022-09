Durante una entrevista realizada en Moloko Podcast, la actriz cómica Dayanita reveló distintas anécdotas de su vida, la cual incluyó la experiencia sexual que tuvo con un aficionado a la animación japonesa.

La integrante del elenco ‘JB en ATV’, confesó que tuvo una aventura con un otaku, el cual veía distintos animes durante sus encuentros íntimos.

“Hasta cuando estábamos en la cama, se amanecía viendo (anime)” , expresó Dayanita. A lo que Carlos Orozco respondió en tono de broma: “Ustedes estaban haciendo el ‘delicioso’ y estaba ‘One Piece’ de fondo”.

“¿Nunca te dijo que te disfraces de un personaje?”, le preguntó Orozco a la actriz cómica. Dayanita también reveló que se disfrazó de un personaje de anime: “Una vez me difracé de una chica, cumplí su fetiche”.

Sin embargo, al parecer no le agradó y tuvo que romper la relación: “Le pedí que se largara”, finalizó la intérprete.

Dayanita reveló sus anécdotas en Moloko Podcast. VIDEO: Moloko Podcast

Dayanita revela que fue infiel y que su amiga la ‘echó’ porque “quiso destruirla”

La popular integrante de JB en ATV reveló que tenía dos parejas, y que fue delatada por su propia amiga.

“Yo tenía una amiga que quiso destruirme, pero conmigo nadie puede. Vivía conmigo en el departamento y con mi novio. Aparte, yo tenía otro novio que vivía en la casa de una familia, y tenía que pedirle la plata de la semana para atenderlo y se vaya a trabajar”, indicó.

Según detalló, fue su pareja el que la encaró por la infidelidad. “Un día mi novio se enferma, no va a trabajar y yo me voy a la casa de mi tía. Mi amiga me toma foto así con él, me pareció raro. Me voy a trabajar y en eso mi novio me escribe diciendo que me dejaba ser feliz con fulano de tal”, agregó.

