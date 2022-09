¿CÓMO? Durante una entrevista en Moloko Podcast, Dayanita contó un pasaje de su vida desconocido hasta ahora. La popular integrante de JB en ATV reveló que tenía dos parejas, y que fue delatada por su propia amiga.

“Yo tenía una amiga que quiso destruirme, pero conmigo nadie puede. Vivía conmigo en el departamento y con mi novio. Aparte, yo tenía otro novio que vivía en la casa de una familia, y tenía que pedirle la plata de la semana para atenderlo y se vaya a trabajar”, indicó.

Según detalló, fue su pareja el que la encaró por la infidelidad. “Un día mi novio se enferma, no va a trabajar y yo me voy a la casa de mi tía. Mi amiga me toma foto así con él, me pareció raro. Me voy a trabajar y en eso mi novio me escribe diciendo que me dejaba ser feliz con fulano de tal”, agregó.

DAYANITA: ¿QUÉ PASÓ CON LA AMIGA QUE LA DELATÓ?

Siguiendo el relato, Dayanita contó que negó la infidelidad y junto con su pareja fueron a aclarar las cosas con su amiga, a quien terminó por sacar de su departamento.

“Lo llamé, no quería hablar conmigo (...) Yo le dije que no sabía nada, que el otro me quiso besar a la fuerza, y me dijo que mi amiga le había contado. Fuimos a encarar a mi amiga (...) Mi amiga le dijo: ‘si yo te conté a ti, es para que quede en ti y no digas a nadie’. Entonces le dije: ella quiere comerte a ti, es por eso que buscó la manera de cómo alejarme de tu lado’... Y tuvimos que botarla a mi amiga de mi casa y le dije que jamás va a poder conmigo”, expresó.

