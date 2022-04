Mala experiencia. Dayanita se presentó en el programa Tu quieres show de YouTube, conducido por ChiquiWilo, y reveló que no se llevaba para nada bien con el comediante Robotín.

Según la integrante de JB en ATV, Robotín la invitó a un show hace un tiempo; pero ella no pudo llegar debido a las grabaciones que tenía en el canal.

“Yo no pude llegar; pero si me reventaron el teléfono. Les dije que no iba a llegar y que me disculpe. Entonces empezó a sacar por las redes sociales que soy una malagradecida, me insultó y me dijo de todo”, explicó Dayana.

Incluso Dayanita manifestó que en una ocasión Robotín fue invitado al programa donde trabaja (JB en ATV) y trató de ‘minimizarla’. “Donde yo lo veo no lo saludo”, manifestó.





