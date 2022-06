Dayanita pasó un duro momento emocional al dar su saludo por el Día del Padre en JB en ATV. La actriz cómica recordó que no compartió muchos buenos momentos con sus papás y por el contrario, su mamá fue padre y madre para ella.

Todos los integrantes de JB en ATV realizaron sus saludos por el Día del Padre; sin embargo Dayanita conmovió a la teleaudiencia al quedarse sin palabras al inicio de su mensaje.

Fue gracias a aliento de sus compañeros que la actriz cómica pudo comenzar con sus palabras. “Sé que es un día muy especial para todos los papás. Nunca tuve la oporunidad de compartir a mi papá...”, manifestó

“Sé que me hace difícil decir papá te amo. Sé que tú desde arriba la cuidas, me proteges a mí y cada vez que me siento sola, siempre te pido que me lleves y te digo que no puedo estar acá por tantas cosas que he pasado en la vida”, agregó.

