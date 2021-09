Dayanita, el popular personaje que forma parte del elenco de JB en ATV, se presentó en el programa de Andrea Llosa y se sometió a prueba de ADN para confirmar si niño de 10 años es su verdadero hijo.

Según se pudo evidenciar en el programa Andrea, un investigador fue en busca de la madre del menor, Pamela Gómez, pero ella se negó a que su hijo tenga una prueba de ADN.

Además, Gómez señaló que el padre de su menor hijo no es Dayanita y que incluso no se parecen. “Nunca tuve una relación sentimental, sí tuvimos una relación, pero de amigos. Todo lo que él habla es mentira”.

“Al mirar a Max (por ‘Dayanita’) y al ver a mi hijito, no tiene nada de él”, declaró Pamela Gómez desde el caserío de Los Olivos, departamento de Ucayali.

Finalmente, la madre del menor se negó a que su hijo se someta a una prueba de ADN y según un abogado del programa Andrea, esto se podría dar cuando el niño cumpla 18 años y por propia voluntad para saber quien es su padre biológico.

Dayanita y con mucha resignación aceptó el deseo de Pamela Gómez y esperará: “Acepto, pero si algún día él ve este video, lo único que le puede decir es que lo quiero y siempre lo tendré en mi corazón”.

DAYANITA CONTÓ CÓMO CONOCIÓ A PAMELA

Dayanita, actriz de JB en ATV, estuvo en el programa Andrea para confirmar, por medio de una prueba de ADN, si es el padre de un niño de 10 años que actualmente vive en selva peruana con su madre. En el lapso del programa mostraron fotos del personaje de Chollywood cuando era joven.

Andrea Llosa le preguntó cómo se conoció con Pamela, quien es la madre de su supuesto hijo. La mujer vive en un caserío a cuatro horas de Pucallpa.

“Yo la conocí a ella cuando bailaba en la plaza. Nos pusimos a jugar ‘botella borracha’. Hemos empezado a jugar. Y entre juego y juego hubo un beso y, después, Pamela se enamoró de mí”, contó Dayanita.

La actriz cómica dijo que siempre tuvo claro que a ella nunca le gustaron las mujeres y que Pamela sabía su opción sexual.

“Mi papá quería que esté con alguien, con una mujer. Para mí no era una felicidad, mi papá sí o sí quería que esté con una mujer. Pasaron cosas, momentos difíciles, pero después me enteré que estaba embarazada. Me habré acostado tres veces con ella, pero no me enamoré de ella. Ella me dijo que me amaba”, concluyó.

