‘Dayanita’ nuevamente acapara titulares y publicaciones en redes sociales tras el reciente anuncio de su presencia en el programa ‘Andrea’, donde conocerá finalmente si es el padre de un joven al que no ve hace muchos años, tras haberse sometido a una prueba de ADN.

La actriz de JB en ATV había revelado meses atrás que tenía un hijo del cual se alejó cuando tuvo que venir a Lima para trabajar y escapando de los maltratos de su familia que no aceptó su decisión de cambiar de género.

Esta es la historia de ‘Dayanita’ y de su hijo, del cual espera confirmar la paternidad con su participación en el programa de Andrea Llosa que se emite este lunes en ATV.

TROME | Dayanita prueba de ADN en Andrea (Día D)

DAYANITA TIENE UN HIJO

En octubre del 2019, Dayanita cosechaba el éxito con su participación en el programa ‘El wasap de JB’, de la mano con Jorge Benavides. La actriz, por esas fechas, se animó a revelar un oscuro pasaje de su vida que sorprendió a propios y extraños.

Aquella vez, ‘Dayanita’ indicó en una entrevista que, a los 14 años, se convirtió en padre de un niño al que no ha podía ver desde que llegó a Lima, procedente de Pucallpa.

“Desde que llegué a Lima ya no lo pude ver más. Es un niño al que tengo siempre en mi mente. No me voy a olvidar de ese niño”, contó Dayanita muy afectada por el drama que atravesaba.

‘Dayanita’: La triste y dura historia de la actriz del nuevo programa de Jorge Benavides

¿POR QUÉ DAYANITA TUVO UN HIJO?

Dayanita contó que su padre la obligó a tener relaciones sexuales con una mujer, cuando era menor de edad. Fruto de este breve encuentro, nació un niño con el que no pudo comunicarse debido a las diferencias con la madre.

Desde el 2014, la madre y el menor se alejaron de manera abrupta de Dayanita. Sin embargo, la actriz señalaba que , gracias a su trabajo, posee mejores ingresos económicos para poder brindarle una calidad de vida a su hijo.

“Si ella me está viendo yo lo único que le diría es que piense... Aquí estoy para darle todo lo que él [su hijo] quiera”, agregó Dayanita, en un informe de Reporte Semanal.

SE REENCONTRÓ CON SU HIJO

La actriz cómica reveló que pudo ver al pequeño en el 2019; pero nunca más pudo estar cerca del menor, debido a que la familia de la mamá se negaba rotundamente a que lo viera.

“Pensaron que yo se lo quería quitar. La verdad es que yo no quiero quitarles a mi hijo. Lo único que quiero es verlo, abrazarlo y darle todo mi cariño”, manifestó Dayanita.

DAYANITA EN ANDREA

Andrea Llosa indicó que un equipo periodístico se desplazó hasta Aguaytia (Pucallpa) para realizar una investigación completa sobre toda la verdad de esta historia.

“Dayanita se ha sometido a una prueba de ADN y mañana (el lunes) vamos a saber de la historia. No solamente por saber la verdad de esta duda que la atormenta, que no le permite vivir en paz; pero no solo ello. También vamos a reconstruir estos afectos del pasado”, agregó Andrea Llosa.