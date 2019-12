POR: FRANK LÓPEZ

Ayer culminó su participación en ‘El dúo perfecto’ e inmediatamente, Daylin Curbelo tomó un avión con destino a La Habana para recibir la Navidad en su natal Cuba. Antes de eso, se dio un tiempo para conversar con Trome y hacer algunas revelaciones sobre lo que espera que le pase en su futuro inmediato.

Se acaba este 2019, ¿cuál es tu balance?

He tenido cosas muy lindas en este año. Pude traer a mis hermanas mellizas,que están en un nuevo proyecto musical conmigo, y también logré que mi mamá venga. Estamos reunidas toda la familia, que para mí es lo primero.

Y el año de tu retorno al ambiente musical y mediático...

Estuve unos años un poco desaparecida, alejada de todos los medios y de la música. Este año ha sido como el del impulso para retomar mi carrera. Cierro el año muy bien, pero creo que comienzo el 2020 mucho mejor.

¿Y a nivel sentimental?

No tan bien, estoy sola. No se me ha dado la oportunidad de conocer a alguien para llevar una relación estable, tranquila, pensar en el futuro, en tener mis hijos más adelante. Yo creo que todo en la vida es por etapas, hay que esperar el momento.

Últimamente escucho decir a las mujeres ‘soltera pero nunca sola ni desatendida’

¡Sí creo en ese dicho!, ja, ja, ja. Es lo mejor mientras llega el ‘príncipe azul’.

Daylin también piensa en ser mamá en dos o tres años. (Fotos: Kelvin García/GEC)

¿Entonces sí hay diversión?

¡Por supuesto! Hay que pasarla bien... cuando hay tiempo.

¿Y el instinto maternal ya despertó?

Yo creo que todas las mujeres tenemos ese instinto maternal, y sí me gustaría -no ahora- pero dentro de dos o tres años. Aunque primero tengo que conseguir el galán.

¿Qué cualidades debe tener el afortunado?

El día que quiera tener a mis hijos, quisiera que tengan un buen padre. Yo creo que eso es lo primero: un hombre que sea bueno, que quiera a sus hijos y los atienda.

En resumen, ¿un hombre de familia?

Las mujeres nos damos cuenta cuando vemos un hombre que quiere a su mamá, que es un hombre familiar... esas cosas son importantes.

De los requisitos físicos, ¿qué me puedes decir?

Yo creo que eso no es fundamental. Creo que la personalidad y la forma de ser es lo que te ‘engancha’ con alguien, el físico es algo secundario.

¿Has tenido novios ‘chancaditos’?

Creo que lo que para ti no es bonito, para mí lo puede ser. Eso es muy relativo.

¿Billetera mata galán?

A mí me gusta admirar al hombre que tengo al lado.

Pero no me evadas la pregunta...

Es importante que tenga sus moneditas también, tampoco voy a mantener a un hombre, es importante que tenga estabilidad emocional y económica.

Cuando hablas de estabilidad emocional, ¿te refieres al tema de los infieles?

¡Claro! No quiero uno que me saque la vuelta, quiero uno que me respete, que me dé mi lugar. Eso es lo que las mujeres necesitamos de verdad.

¿Perdonarías o perdonaste una infidelidad en el pasado?

No puedo decir que no rotundamente porque nadie sabe lo que te puede pasar en el futuro, pero no soy de las mujeres que da segundas oportunidades con facilidad.

¿El que te la hace una vez, te la hace siempre?

Yo pienso que sí.

Pero las mujeres también son infieles...

Por supuesto que las mujeres también lo son, pero creo que la infidelidad es un tema más amplio para abordar: si se da es porque algo no funciona o algo está pasando.

¿Cómo te conquistan?

Es simple, el hombre tiene que ser detallista y amoroso. Yo me fijo mucho en eso.

¿Hombre viajero o casero?

Las dos cosas, yo creo que hay que buscar un equilibrio. Me gusta pasear y viajar, pero también me gusta el hombre hogareño, que tenga sus momentos con la familia.

¿Y si sale a la fiesta, que vaya contigo?

¡Por supuesto! Sino ya sabe lo que le espera.

¿Entonces no crees que cada uno debe tener sus espacios para divertirse con sus amigos?

Antes era un poco más complicada en ese aspecto, pero con el paso de los años he aprendido que es bueno que las parejas tengan su espacio. Es saludable para la relación, siempre controlado y con respeto.

Entra a tallar el tema de la confianza...

Cuando tú confías en la persona, no hay miedo de nada, pero eso viene de la base del respeto...

Pero la confianza no se construye de la noche a la mañana.

Dicen que uno no termina de conocer nunca a la otra persona.

Dijiste que antes eras muy celosa.

Yo creo que eso ha sido también el causante de que mis relaciones anteriores no funcionaran, pero también me han sacado la vuelta. Pero es bueno que uno identifique sus errores.

¿No entiendo cómo una rubia despampanante puede haber sido celosa? ¿Insegura de qué puedes haber estado?

Para que tú veas que eso no tiene nada que ver. Tal vez la relación que tenía en ese momento, no me daba seguridad y pasaba eso.

¿Qué tipo de celosa eras? ¿La que revisa el celular?

Tampoco llegué a los extremos. Ahora si tengo una relación, me gustaría que la persona tenga su espacio y que me dé el mío. Si me encuentro con un hombre celoso o que me quiera manipular, eso sí que no lo acepto.

De la manipulación hay una distancia muy corta a las agresiones...

¡Dios mío! Ojalá nunca me pase eso. Me pongo en el lugar de las mujeres que han pasado esas cosas o están atravesando por esa situación y debe ser horrible. No se lo deseo a ninguna mujer.

Es un problema muy latente en el país.

Decimos en el Perú, pero yo creo que ese problema pasa en todo el mundo, y de verdad deseo que esto pueda cambiar.

Con 9 años en el Perú, ya te debes sentir una peruana más...

Es más, cuando voy a Cuba, a la semana ya quiero regresar al Perú porque extraño todo: desde la comida hasta el clima, la gente, las bromas, las jergas.