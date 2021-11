POR: LADY GAMARRA

La cantante Daylin Curbelo lleva 11 años viviendo en Perú y cuenta que con el pasar de los años se ha vuelto una mujer muy selectiva en el amor. Sin embargo, aclara que está soltera y no tiene problema en ser amiga de sus exparejas. Asimismo, indica que no le impresiona un hombre con un cuerpo marcadito, sino que la cautiva su personalidad, que sea un caballero y la sepan engreír, pero no necesariamente con dinero porque resalta que siempre ha trabajado y tenido sus ‘monedas’.

Daylin, ¿qué ha sido de tu vida?

Trabajando arduamente, gracias a Dios que los shows y todo se está normalizando. Aproveché que estuve alejada de los escenarios por la pandemia para hacer realidad un sueño que tenía pendiente, que era lanzar mi línea de ropa ‘DCurbelo Collection’. Fue mi manera de reinventarme y me encanta la aceptación que está alcanzando.

¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Perú?

Tengo once años. Estoy feliz y agradecida con el país, sobre todo con el cariño de la gente. No me quiero ir nunca, todavía no tengo la nacionalidad, pero es algo que me gustaría hacer este año con tranquilidad. Aquí me siento como en casa, cuando voy a Cuba me siento una extraña.

¿Te agrada más la comida peruana que la cubana?

Por supuesto. En mi casa somos 4 cubanas, pero solo una vez cada 10 días hacemos comida cubana. Me encanta el lomo saltado, el ají de gallina.

¿Tienes buena sazón?

No, pero me defiendo.

¿MUJER DE CÁRACTER FUERTE?

Por cierto, te han creado la fama de mujer de carácter fuerte. ¿Es así en realidad?

Me han creado esa fama, capaz sí lo tengo, soy una mujer decidida, pero a la vez muy sentimental, sensible y lloro por todo.

¿Cómo está tu corazón?

Tranquila, dedicada a mis proyectos y soltera.

¿Eres difícil de conquistar?

Sí. Me he vuelto muy selectiva con el pasar de los años porque valoro mucho mi independencia, mi tranquilidad, hacer lo que quiero y no permitir que nadie me diga esto o lo otro. Ahora pienso mucho en tener una nueva relación; además, no ha llegado el hombre que cumpla todas mis expectativas.





Cubana asegura que nunca perdonaría un engaño y revela que en algún momento ha sido una mujer ‘tóxica’. (Fotos: Allengino Quintana/ GEC)

Me imagino que soltera, pero nunca sola...

Es mi dicho desde hace un tiempo atrás, ja, ja, ja.

Entonces, el calor humano nunca falta...

No, pero me gusta reservar mi vida privada.

¿El físico es lo primero que te impresiona de un hombre?

Nunca me ha impresionado eso, no es mi prioridad. Me importa más que sea un hombre inteligente, que tenga tema de conversación y sus cualidades, pero no me fijo si está ‘marcadito’.

Entonces, ¿estarías con un hombre poco agraciado físicamente?

Si me enamoro y tiene cualidades que me vuelven loca... me enamoro, pues.

¿Se puede ser amigo del ex?

Por supuesto. Yo soy amiga de todas mis exparejas, me encanta quedar bien cuando termino una relación. Por ejemplo, con Mauricio (Diez Canseco) somos una familia, a su hermana le sigo diciendo ‘cuñis’.

DAYLIN LLORÓ POR AMOR

¿Has llorado por amor?

Sí, pero hace rato que no lloro por amor porque no me he vuelto a enamorar.

¿Perdonaste alguna infidelidad?

Sí, pero cuando se falta el respeto las cosas ya no funcionan, así que para qué seguir con una persona que no te respeta.

Ahora se comenta mucho que las mujeres también son infieles. ¿Lo has sido?

No, porque cuando me enamoro, me ciego. Soy del signo piscis, así que cuando me enamoro, idealizo y no miro al lado.

¿Consideras que has sido una mujer tóxica?

En algún momento de mi vida, pero la vida te enseña a que no hay que coger mucha lucha, tal como decimos los cubanos. Si no quieres estar aquí, vete. Antes me aferraba, pero si las cosas no se dan... paso la página y no es para mí. Hoy por hoy, no le ‘aguanto pulgas’ a nadie. Mi prioridad soy yo y mis proyectos personales.

La frase ‘billetera mata galán’, ¿va contigo?

A todas las mujeres nos gusta lo bueno, que el hombre nos lleve de viaje, de paseo o que nos dé un regalo. La mujer que diga que no le gusta es mentirosa; sin embargo, es importante que la mujer también tenga sus monedas y vayan de la mano. Yo no soy una chica que se dedica a estar con un hombre sin trabajar, ni busco que me mantengan. Siempre he trabajado y tengo mis moneditas.





Daylin Curbelo lleva 11 años en Perú y no tendría problemas en enamorarse de un feíto, pues no le interesa el físico sino que tenga mucha personalidad. (Fotos: Allengino Quintana/ GEC)

SUEÑA CON DOS NIÑOS

¿Sueñas con formar una familia?

Sí. Tengo dos cachorritos (perritos), pero me gustaría tener dos niños. ¿Estaré a tiempo? Yo creo que sí, antes de que se me vaya el tren.

¿Ya te nació el instinto de ser mamá?

Sí. Cuando cumplí 30 años me nació el instinto materno. Más adelante quisiera tener un bebé y si no llega el indicado... pues la ciencia está muy avanzada. Lo he pensado (sobre la congelación de óvulos), pero aún no lo decido.

¿Tienes miedo de que se te ‘pase el tren’?

Sí, pero todavía no pasa, todavía estoy en el rango, así que espero encontrar a mi ‘príncipe azul’ porque creo en el amor. Me gusta estar ilusionada, enamorada y si pasó algo malo en el pasado... no se tiene por qué repetir.

¿Qué novedades se vienen con la música?

Estoy grabando nuevos temas, contenta porque todo se está normalizando con la industria musical y estaré el próximo miércoles 10 en Rústica del Centro Cívico.

