La cantante cubana Dailyn Curbelo lamentó la situación caótica que viene atravesando su país natal. “Es un país que ha sufrido mucho a lo largo de 62 años, bajo el régimen comunista de los Castro. Hay mucha carencias y en estos momentos no hay ningún medicamento, entonces la gente se cansó por no tener qué comer o medicinas y salieron a las calles a protestar”, dijo.

Si bien la cantante sostuvo que salió hace 10 años de la isla, con su madre y hermanas, aún tiene mucha familia en Cuba que la pasa muy mal. “Los cubanos están en la calle gritando por libertad y tener una vida digna, así que se necesita ayuda urgente”, indicó.

De otro lado, la artista también señaló que tiene una muy buena relación con su expareja, empresario Mauricio Diez Canseco, e incluso no descartó regresar con el ‘pizzero’. “No lo creo, pero tampoco puedo decir que no, porque la vida da tantas vueltas y nadie sabe”, precisó. “Nosotros somos como familia, nos queremos mucho y tenemos muy buena relación no solo amical, sino también de trabajo”, sostuvo.

Asimismo, la cubana contó que realizará su primer streaming este 29 de julio para celebrar el aniversario de la cadena Rústica y Fiestas Patrias. “Vamos a celebrar los 28 años de la cadena Rústica y las Fiestas Patrias. Realizaremos un repertorio bastante variado, full salsa, en donde mis hermanas van a cantar y yo también. Habrán algunos temas nuevos”, adelantó.

Después de casi un año y medio, la cantante Dailyn Curbelo regresará a los escenarios para deleitar a su público con sus mejores éxitos este jueves 29 de julio, a las 10 de la noche, a través de un streaming por las redes sociales de Rústica. La cubana se mostró muy contenta de realizar este show virtual por primera vez en pandemia.

