La cantante cubana Dayin Curbelo contó que un par de veces se ha negado a ofrecer ‘privaditos’, pese a que se lo han ofrecido, porque sabe que el COVID-19 es muy cruel, pues tanto su familia como ella lo han padecido.

“En dos ocasiones me han dicho, pero dije que no. Yo no acepto privaditos porque me cuido y protejo a mi mamá. Mi familia y yo ya tuvimos COVID-19 y sabemos que eso es duro, aunque no nos dio tan fuerte”, dijo.

Daylin Curbelo también ha vuelto con fuerza a la música con el tema “No sé” en versión salsa. La cubana confirmó que ya se lanzó el videoclip oficial de esa pegajosa canción en su canal de YouTube.

“He disfrutado cada proceso de mi regreso a la música. El tema ha gustado mucho en mi versión, pese a que no le hago mucha publicidad, porque no he ido a televisión. Ya ahora con este video cuento la historia, así que está muy bueno. Esperemos que sea un éxito”, mencionó.

De otro lado, Daylin Curbelo agradeció que que la española Melody, creadora del tema “No sé”, y quien se encuentra en Lima, haya escuchado su versión en salsa y tenido buenos comentarios hacia su estilo musical, por lo que espera tener la oportunidad de conocerla personalmente.

“Sé que ella ha escuchado mi tema, y eso me hace muy feliz. Sé que también le ha gustado mucho y le agradezco los comentarios que tuvo hacia mi trabajo musical durante una conferencia que dio en Lima. El “No sé” ha tenido un éxito increíble en cumbia, y como me encantó, lo hice a mi estilo”, sostuvo.

Finalmente, Daylin Curbelo aseguró que no se duerme en sus laureles y ya viene preparando otra canción inédita que muy pronto dará a conocer.

