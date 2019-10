¿Qué opina Dayron Martin de los candentes shows que realiza Anhelí Arias en nightclubs de Lima?

Dayron Martin reapareció en el programa Magaly TeVe tras su regreso a Perú para cumplir una serie de presentaciones musicales. El cubano reveló los motivos por los que Anelhí Arias no puede ver a sus hijas desde hace ya un año y medio.

Como se recuerda, la exporrista causó polémica por los show candentes que realizaba en las discotecas y night clubs de Lima, sin embargo, para Dayron Martin los motivos por los que decidió bloquearla de sus redes sociales son otros.

"Mis hijas estaban muy dolidas porque ella se fue. Se fue porque conoció a este muchacho y tenía muchos planes. Cambié de parecer cuando me di cuenta que él era una persona violenta", dice el cubano en referencia a las imágenes donde la rubia es agredida por su expareja.

"Me incomoda que mis hijas algún día puedan ver esto", agregó sobre los videos donde Anelhí Arias aparece realizando bailes candentes en un centro nocturno de diversión.

Dayron Martin considera que Anhelí Arias no podía estar con sus hijas en Perú debido a que ella estaba con una persona violenta. "No es que no pueda ver a las niñas, yo me divorcié de ella en Estados Unidos, solo que el divorcio no ha sido efectivo para Perú ni en Cuba”, agregó.

Finalmente, Dayron Martin se comprometió a permitir que Anelhí Arias se pueda comunicar con sus hijas. "Ellas merecen el derecho de estar y hablar con su madre", precisó.

"Ella es la madre, siempre lo será. Yo actué de una manera que no debía al bloquearla de todo tipo de aparato tecnológico", puntualizó.