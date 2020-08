NO PUEDE MÁS. Durante la entrevista que le dio a Lady Guillén, Deysi Araujo lloró al ser consultada sobre cómo las amenazas de extorsión afectan a su hijo.

Lady Guillén indicó que le daba rabia llorar a Deysi Araujo porque sabe todo el esfuerzo que hace. “Yo no estoy sola, la policía está conmigo, estoy andando con seguridad también, tengo mucha gente que me apoya”, menciona la bailarina.

“No pueden perturbar la tranquilidad de una persona porque yo no le hago daño a nadie, no me meto con nadie”, precisa Deysi Araujo entre lágrimas. La bailarina afirma que la han amanezado hasta con descuartizarla.

“No puedo dormir, son momentos difíciles, hace días que no como, no duermo, no puedo comer, ni nada”, indica Deysi Araujo. La conductora de Tengo algo que decirte le brindó su apoyo a la bailarina, quien atraviesa un cuadro de ansiedad y estrés por las amenazas.

Deysi Araujo se llora en vivo al hablar de las fuertes amenazas que recibe de delincuentes | TAQD

