La vedette Daysi Araujo contó que pedirá garantías para su vida pues considera que corre peligro, tras la balacera que sucedió el último jueves al costado de su casa, donde dos tipos en moto dispararon nueve balazos y llegaron hasta la cocina de sus vecinos. Recordemos que hace unos meses, ella denunció que era víctima de los extorsionadores pues le pedían 8 mil soles para dejarla tranquila.

“Aparecieron dos tipos en una moto y realizaron 9 disparos a la casa de mi vecino, las balas entraron hasta su cocina. He llorado de miedo porque hace unos meses me estuvieron extorsionando, me pedían 8 mil soles, hice la denuncia y ya no me volvieron a amenazar, pero esto me ha puesto muy nerviosa y voy a pedir garantías para mi vida y la de mi familia, no podemos vivir de esa manera. También, hace un tiempo dejaron una granada frente a la casa de un vecino, esto está terrible”, comentó Daysi Araujo, quien por seguridad no está yendo a su casa.

Además, señala que no entiende por qué los atemorizan de esa manera pues lleva una vida muy tranquila. “No le debo plata a nadie, no tengo broncas con nadie, ni ando con gente de mal vivir. Espero que la policía realice todas las investigaciones y pido a las autoridades sanciones más drásticas para acabar con la ola de violencia que crece cada día, pues ya ni en la casa se puede estar seguro”, enfatizó la vedette.

ASUSTADA POR EMPRESARIO ISRAELÍ

Deysi Araujo decidió terminar sus salidas con Yaniv Afota, empresario de nacionalidad israelí que conoció en su último viaje al balneario Los Cabos, en México, y con quien fue ampayada recientemente por las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

Según narró al programa conducido por Magaly Medina, la modelo tomó esta radical decisión al notar las actitudes violentas del extranjero luego que se negara a tener intimidad con él.

“Tuvimos una pequeña discusión en el hotel. Él estaba muy furioso y yo tenía miedo a que me pudiera poner la mano. Me siento bastante asustada, creo que él vino para otra cosa, no exactamente a conocerme”, lamentó.

La también bailarina señaló que el israelí llegó a nuestro país para conocerla, sin embargo, empezó a cambiar de personalidad cuando fueron captados besándose en el Centro de Lima. “Se enteró que nos habían ampayado, al final, se puso muy alterado y no sé por qué. Me asusté mucho, él abría la refrigeradora y la tiraba con fuerza, era como un toro bravo”, lamentó la vedette.