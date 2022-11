Daysi Ontaneda vivió una historia de amor con Mauricio Diez Canseco por dos años. A pesar de ello, ambos tienen una buena comunicación hasta ahora, tal como la actriz lo demuestra en un post.

La actriz publicó dos fotografías con ‘Brad Pizza’ en un restaurante, donde ambos sonríen. Aunque, los usuarios se sorprendieron con la descripción que colocó. “Almorzando con el ‘rey de mi ganado’” , escribió. Sin embargo, se percató de su error y lo corrigió. “Digo, con el papá de mis hijos, jajaja. Postdata: Ya me conocen como soy de palomilla”, agregó.

Sus seguidores le dejaron varios mensajes donde celebraban que aún se llevan bien. “Me encanta verlos juntos”, “Qué lindo”, “Disfruten”, “Siempre van a estar juntos”, “Tú eres su reina”, fueron algunos comentarios.

Publicación de Daysi Ontaneda. (Foto: Facebook)

Daysi Ontaneda vivió una ingrata experiencia en Venecia

Daysi Ontaneda contó al Trome sobre su último viaje por Europa, donde se sintió acosada en París. “Da un poquito de miedo, porque a mí, en Venecia, un chico empezó a acosarme al punto de que dije ‘esto es malo’, me seguía y seguía”, empezó a explicar.

“Tenía un aspecto extraño y era como la una de la mañana, porque me había quedado viendo un show de ópera en la plaza principal de Venecia. Entonces, a esa hora me regresaba sola al hotel, yo volteaba y este tipo me seguía y no había un bendito policía, como acá, para decirle. Así que solo aceleré el paso”, comentó.

