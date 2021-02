El actor y conductor de televisión, Yaco Eskenazi aseguró que el trasero de ‘Chicho’, su personaje en ‘De vuelta al barrio’ generó una semana de gran audiencia para la teleserie. Por eso, consideró que fue el mejor ‘derrier’ que apareció en dicha producción nacional.

Así lo declaró en una entrevista para el programa ‘Estás en todas’, donde se animó a revelar que él y su esposa Natalie Vértiz se realizaron un tatuaje a la semana de ser enamorados.

“Sin duda (su trasero fue el mejor de ‘De vuelta al barrio’). Claro el poto de ‘Chicho’ tuvo una semana de audiencia, que los puntos subían uno a uno. Todo eso nace en ‘El gran show’ cuando bailé, me pusieron un pantalón que parecía una leggins y me empezaron a fastidiar”, recordó Yaco Eskenazi.

“Es gracioso porque el mejor amigo de mi papá le decía: ‘culón’. Entonces, de allí viene. Creo que es por el fútbol y por mi familia. Mi hermana y mi mamá también tienen son anchas”, señaló entre risas.

Yaco y Natalie tiene tatuajes gemelos

Yaco Eskenazi también reveló que él y Natalie se hiciron un tatuaje a la semana de ser enamorados y que no tendría problema en realizarse otro con su nombre.

“Tengo un tatuaje con ella, que nos hicimos a la semanas de estar juntos. No sé si sería necesario que me tatué su nombre. Tengo los logos, tengo mi familia, tengo a Liam, Natalie y yo. Si más adelante me provoca hacerme la N (de Natalie), me la hago. No tengo problema”, dijo Yaco Eskenazi.

Eskenazi también habló sobre el amor que le tiene a la actuación a la que calificó de “diversión pura y aprendizaje constante”. Yaco aseguró que es una de las cosas que más le gustan hacer en la vida.

Yaco Eskenazi contó que es parte de la nueva novela ‘Dos hermanas’, protagonizada por Melissa Paredes y Mayella Lloclla, que se estrenará pronto por América TV.

“Fueron complicadas las grabaciones (por la pandemia) pero Michelle Alexander, encontró la forma de que se sigan los protocolos y se haga un rodaje llevadero para que podamos trabajar. No solo son los actores, hay todo un equipo detrás que si se para todo se quedan sin chamba. Estoy agradecido y orgulloso de pertenecer a la familia de ‘De Barrio Producciones’”, agregó.