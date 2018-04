Tengo algo que decirte: El programa que generó polémica en redes sociales por relación entre amigas [VIDEO]

Leonardo y Carla son una pareja de enamorados que tienen una relación de 3 años. El joven no se siente bien con la relación porque afirma que su enamorada prefiere salir con su mejor amiga, Mariana. El problema se intensificó desde que Mariana se mudó a vivir con Carla. Este caso tuvo un final inesperado en Tengo algo que Decirte , el programa que conduce Lady Guillén.



"Yo conozco a Carla hace cinco años, de los cuales tres hemos tenido una muy agradable relación, sin embargo, hace tres meses me dijo que venía su amiga de Arequipa, me dijo que venía por el tema de los estudios", cuenta Leonardo en Tengo Algo que decirte.



Leonardo afirma que en un comienzo estuvo de acuerdo con que Carla hospede a Mariana, sin embargo, notó cambios en su enamorada. "Ya no hay la misma comunicación que teníamos antes, ya no se toma tiempo para estar conmigo", explica el joven.



El joven indica que siente que la falta de atención de Carla se debe a que tiene una relación con otra persona. "La verdad es que Leonardo es el amor de mi vida, pero Mariana necesita una amiga y la conozco desde la infancia", precisa la enamorada del joven.



La situación se desbordó en el programa cuando hizo su ingreso la mejor amiga de Carla. Mariana reveló que tenía una relación sentimental con la joven. "Ella merece a algo mejor, no la valoras, no tienes aspiraciones", dijo la mejor amiga. Mira el caso más polémico de Tengo algo que decirte aquí.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.