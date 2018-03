Depeche Mode en Lima: banda de new wave no defraudó a sus fans peruanos [VIDEO y FOTOS]

Como era de esperarse, Depeche Mode puso de vuelta y media Lima. La banda inglesa de new wave pisó el suelo del Estadio Nacional para ofrecer uno de los recitales más esperados del año. Y todo indica que no defraudó.



En las redes sociales, los asistentes publicaron a la presentación de Depeche Mode subieron algunas fotos y videos del show. En varios de los clips se escucharon los gritos de emoción de la gente al ver a sus ídolos.



Hay que mencionar que Depeche Mode estuvo recientemente en Ciudad de México y Bogotá, el 13 y 16 de este mes, respectivamente. De acuerdo con el portal Conciertos Perú, este fue el setlists de ambos recitales.

CIUDAD DE MÉXICO

​Going Backwards

It’s No Good

Barrel of a Gun

A Pain That I’m Used To

Useless

Precious

World in My Eyes

Cover Me

Insight

Home

In Your Room

Where’s the Revolution

Everything Counts

Stripped

Enjoy the Silence

Never Let Me Down Again

——————————-

Strangelove

Walking in My Shoes

A Question of Time

Personal Jesus

BOGOTÁ

​Going Backwards

It’s No Good

Barrel of a Gun

A Pain That I’m Used To

Useless

Precious

World in My Eyes

Cover Me

Judas (acoustic)

Home

In Your Room

Policy of Truth

Everything Counts

Stripped

Enjoy the Silence

Never Let Me Down Again

———————————

Somebody

Walking in My Shoes

I Feel You

Personal Jesus