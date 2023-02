Deysi Araujo contó que el juez Jackson Torres la llamó para decirle ‘te amo’, a pesar de que ya estaría saliendo con otra mujer.

“Hace casi un mes terminamos y antes de ayer me llamó para decirme que me amaba, pero no doy marcha atrás” , dijo.

¿Quiere regresar contigo?

No entiendo por qué me dice aún me ama si ya está haciendo su vida con otra mujer. Lo raro es que él no quería que tenga Onlyfans, pero la chica con la que está tiene Onlyfans y baila desnuda en discotecas.

¿Es conocida?

Se llama Aydé.

¿Y con quién pasarás el Día del amor?

Con mi único amor, mi hijo.

EX DE DEYSI AHORA ES CANTANTE

Jakcson Torres ahora es cantante y le dedicó el tema “La Toxica” a Deysi Araujo, su expareja. El también llamado ‘El tremendo juez’ se presentó en ‘Magaly TV, la firme’ para hacer el anuncio.

Torres indicó que durante el tiempo en el que estuvo con Deysi, esta no lo apoyó en las metas que querían concretar, algo que le incomodaba.

“Lamentablemente, no me apoyaba en mis proyectos, en mi día a día en mis sueños siempre le pedí apoyo y amor”.

“¿Alguna vez ella te dijo que te colgabas de su fama?”, le preguntó el reportero de Medina, a lo que Jackson respondió: “A veces las palabras duelen cuando salen de las personas que aman”.

A pesar de que ahora se dedica al canto, Torres explicó que no ha dejado su profesión como abogado y que cuenta con nuevos emprendimientos relacionados con su carrera.

“He sido juez y ahora tengo otras aspiraciones, lo que quiero es ser notario. Ahora, tengo un nuevo emprendimiento, he aperturado un estudio jurídico, doy asesoría legal”

