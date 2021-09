La vedette Deysi Araujo dijo que respeta el trabajo de Xoana González en Onlyfans, pero marca distancia de ella porque no se dedica a hacer pornografía, pues no va con sus principios. Además, señala que la argentina debe de estar desesperada para haberse dedicado a eso y ganarse la plata fácil, y lamenta que su esposo no pueda trabajar para sacarla adelante.

Deysi, la argentina Xoana González dijo que con su Onlyfans se acaba de comprar un departamento, ¿qué opinas?

Hay una gran diferencia entre ella y yo, pues no hago pornografía. Si yo hiciera porno, ya tendría 4 edificios, pero por principios no lo hago, debe ser vergonzoso para su familia verla así, pues tiene madre, padres, hermanos. Me parece que ella debe de estar desesperada para haber llegado a eso, es la manera más fácil de conseguir dinero, no le veo un mérito ni buen ejemplo para otras chicas.

¿Te parece mal que haga pornografía?

Respeto su trabajo, así como respeto el trabajo de todos. Debe tener su público, y yo el mío, a quienes les ofrezco sensualidad. Pero creo que no se debe llegar a tanto, ella tiene dos buenas y pies para ganarse también la vida de otra manera, es más, recuerdo que decía que su esposo era pizzero y muy trabajador, pero al parecer más vende el panetón de su mujer.

‘CHRISTIAN CUEVA ME HIZO GRITAR’

Hace unos días, la vedette Deysi Araujo contó que Christian Cueva la hizo gritar, pues celebró con muchas ganas el gol que ‘Aladino’ anotó ante Venezuela el último domingo por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, y que nos mantiene en carrera ocupando el sétimo lugar de la tabla de clasificación, sobre Chile, Bolivia y Venezuela.

“Ha sido un gran triunfo de la selección nacional, he quedado afónica de tanto gritar, sobre todo el gol de Christian Cueva, ahora puedo decir que me hizo gritar como nunca. Todos en casa hemos festejado el triunfo pues lo necesitábamos para seguir en carrera para clasificar al Mundial”, detalló la vedette.

Además, cuenta que ‘ajustó’ durante el partido y reconoció la entrega del delantero italoperuano Gianluca Lapadula. “Aunque debo reconocer el esfuerzo de todos los jugadores, no podemos engañarnos de que Venezuela nos tuvo ajustando todo el segundo tiempo porque nos podían empatar en cualquier momento. Pero también hay que aplaudir todo lo que ha hecho Gianluca Lapadula en la cancha, quien demuestra que ama con todo el corazón al Perú, es un guerrero”, dijo Deysi Araujo.