Deysi Araujo dijo que las relaciones a distancia no funcionan y aconsejó a Janet Barboza analizar la situación con su pareja Miguel Bayona, pues ‘un hombre no puede estar sin una mujer por tanto tiempo’.

”Para mí una relación a distancia no funciona, porque felices los 4 o 5. Janet debería abrir los ojos, porque el hombre que te ama se queda a tu lado pase lo que pase , en los momentos buenos y en los malos. Si se va es porque no te ama”, dijo la pelirroja.

¿Consideras que su romance no tiene futuro?

No, no tiene futuro. Si él no regresa pronto, ella tiene que tomar otro rumbo. Creo que una pareja puede estar separada dos o tres meses, hasta medio año, pero más de eso, la relación se enfría. Un hombre no puede estar sin una mujer por tanto tiempo, él ya debe tener a alguien más . Definitivamente, no está solo, y qué pena por ella porque es una mujer trabajadora y merece ser feliz.

Por otro lado, estarás full trabajando por Fiestas Patrias…

Te cuento que (hoy) estoy viajando a Chile porque este 30 y 31 estaré animando el ‘Festival de la Peruanidad’, donde se presentarán Corazón Serrano, Lucho Paz, Miguel Salas, Rosita de Espinar y más artistas.