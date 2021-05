La vedette Deysi Araujo se mostró sorprendida por la denuncia de su amiga Susan Cristán, la ‘Chola Puca’, en contra de su esposo Pablo Ramírez Sánchez por agresión física y psicológica, y le recomendó no perdonarlo ni volver con él porque un hombre pegalón nunca cambia.

“He vivido en un infierno en una relación anterior y sé lo que está pasando mi amiga Susan, lo mejor en estos casos es dejar a un hombre golpeador, ellos nunca cambian. Ella es joven, talentosa y muy trabajadora, así que puede salir adelante con su pequeño hijo”, añadió la vedette.

¿Sabías que tu amiga Susan estaba viviendo una pesadilla como lo ha declarado ante la policía?

No sabía nada de eso, las pocas veces que vi a su esposo siempre se mostró muy respetuoso, pero entre cuatro paredes pueden pasar muchas cosas que desconocemos. Yo fui a su matrimonio y estuve como testigo de lo enamorada que se encontraba ‘La Puca’, hacía su sueño realidad y siempre la veía feliz en sus redes sociales.

Tú has vivido algo similar...

Lamentablemente también he sido víctima de agresión por parte de una expareja, quien al principio me insultaba repetidamente, luego me cacheteaba y hasta llegó a patearme. Fue un proceso muy doloroso en mi vida, pero que pude salir adelante al reconocerlo y pedir ayuda. Muchas veces intentó regresar conmigo, me pedía perdón y yo lo aceptaba, pero nada cambiaba... por eso, tengo claro que un hombre pegalón no cambia.

Entonces, le aconsejarías que no vuelva con él...

Ella ahora debe de pensar en su hijo, es un niño pequeño y necesita darle estabilidad, mucho cariño y protección. Susan es una mujer joven, talentosa y muy trabajadora, y estoy seguro que va a salir adelante en la vida. Existen miles de madres solteras que han demostrado que pueden alcanzar el éxito y ser felices sin tener que soportar a un mal hombre.

NIEGA AGRESIONES

El esposo de ‘La Puca’, Pablo Ramírez Sánchez, utilizó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones de Susan Cristán y negó haberla golpeada y que la pelea solo sería un problema familiar.

“Debido a la hechos acontecidos con mi aún esposa y madre de mi hijo, la Señora Susy Cristán, me veo en la necesidad de hacer un descargo a lo acontecido. En ningún caso ha existido de mi parte una agresión física contra ella. La señora pasó los exámenes que corresponden y ellos indican que no hay agresión en contra de ella. Pido por favor que cesen los ataques a mi persona pues el primer y mayor perjudicado es mi mejor hijo y que hemos pasado por un problema familiar como cualquiera lo puede tener”, ha señalado en sus redes sociales.

Luego, pidió al público que todo sea imparcial y que el número de hombres maltratados aumenta cada día.

“Por favor seamos imparciales y tengamos en cuenta que la violencia existe en todos los sectores y estratos de la sociedad; el índice de hombres maltratados y violentados aumenta día a día, pero es el género que menos denuncia. Muchas gracias y espero pronto pase este mal momento para la tranquilidad de mi hijo Emiliano”, finalizó.

