Después que el programa ‘Magaly TV: La firme’ diera a conocer que el ‘saliente’ de Deysi Araujo, el juez Jackson Torres, es casado e incluso habría estado coqueteando con una joven modelo, la pelirroja salió en defensa del magistrado y aseguró que jamás se involucraría con un hombre con pareja.

Deysi, se te vio llorando luego del informe que sacó ‘Magaly TV: La firme’...

Me sentí afectada porque soy un ser humano y tengo sentimientos.

¿Conversaste con tu ‘saliente’?

Sí. Hemos aclarado algunos puntos y todo está bien entre nosotros. Para empezar, él no está casado, es separado y está en proceso de divorcio.

¿Te incomoda que se haya deslizado que te metiste con un hombre casado?

Así es. Toda la gente que me conoce sabe que nunca he estado con un hombre casado, ni mucho menos me he metido en una relación.

¿En qué términos estás con Jackson?

De conocernos más, así que nos seguirán viendo juntos porque no tenemos de qué escondernos.

Él mandó una carta notarial al programa de Magaly Medina con el fin de que se rectifiquen sobre algunas cosas que dijeron...

Está en todo su derecho y tiene todo mi apoyo también.

¿Es cierto que él se quiere casar contigo?

Él nunca se ha casado por religioso y le gustaría hacerlo, pero no significa que mañana me vaya a casar con él. Todo es un proceso y se irá viendo con el tiempo.