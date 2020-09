Deysi Araujo aseguró que tiene mucha ‘química’ con Joshua Ivanoff luego de ser ‘ampayada’ pasando la noche en el departamento del ex chico reality por las cámaras de Magaly Tv La Firme.

“Si me quedé o no a dormir, no importa, somos solteros. Nos conocemos hace seis años y no lo veo nada de malo, somos amigos y nos volverán a ver juntos. Él visita mi casa y yo la de él”, dijo.

¿Eso quiere decir que más adelante podrían entablar una relación sentimental?

No sabemos, pero al final somos personas adultas y la gente puede pensar lo que quiera. Entre nosotros hay bastante química, somos adultos, solteros, no hacemos daño a nadie y seguiremos saliendo. Lo que sí me fastidió es que promocionen el ‘ampay’ diciendo que soy bailarina de night club, el haber sido vedette no me hace menos y tampoco bailarina de night club.

Hablando de otro tema, ¿cómo quedó tu denuncia por extorsión?

Hace una semana que dejaron de amenazarme, pero no he bajado la guardia, las investigaciones siguen y ando con mucho cuidado.