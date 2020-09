La bailarina Deysi Araujo dijo que el futbolista Jean Deza es un acomplejado y tiene la mente y el corazón podrido, después que el jugador de Binacional afirmara que le cambió la vida a su expareja, Jossmery Toledo, al sacarla de San Juan de Lurigancho y llevarla a vivir a San Isidro.

“Es una pata recontra acomplejado, que de malo hay en vivir en San de Lurigancho. El hecho de residir en San Isidro o una zona pituca no te hace más ni menos persona”, señaló.

Parece que le da mucha importancia al dinero porque le sacó en cara a Jossmery Toledo todo lo que le dio y pagó.

Sí, pero de nada sirve vivir en la mejor zona de Lima si tiene la mente y el corazón podrido. Lo lamento por las chicas (que han estado con él), no se valoran como mujeres. No merecen un chico así, el dinero no lo es todo en la vida.

MÁS TRANQUILA

De otro lado, Deysi Araujo comentó que está más tranquila y que las amenazas de muerte y extorsiones pararon.

“Ya estoy un poco más tranquila, las amenazas de muerte pararon. Es horrible vivir prácticamente encarcelada en tu casa y con miedo”, indicó.

Como se sabe, la pelirroja denunció ante las autoridades que recibía amenazas contra su vida y la de su hijo.