La vedette Deysi Araujo contó que Christian Cueva la hizo gritar, pues celebró con muchas ganas el gol que ‘Aladino’ anotó ante Venezuela el último domingo por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, y que nos mantiene en carrera ocupando el sétimo lugar de la tabla de clasificación, sobre Chile, Bolivia y Venezuela.

“Ha sido un gran triunfo de la selección nacional, he quedado afónica de tanto gritar, sobre todo el gol de Christian Cueva, ahora puedo decir que me hizo gritar como nunca. Todos en casa hemos festejado el triunfo pues lo necesitábamos para seguir en carrera para clasificar al Mundial”, detalló la vedette.

Además, cuenta que ‘ajustó’ durante el partido y reconoció la entrega del delantero italoperuano Gianluca Lapadula. “Aunque debo reconocer el esfuerzo de todos los jugadores, no podemos engañarnos de que Venezuela nos tuvo ajustando todo el segundo tiempo porque nos podían empatar en cualquier momento. Pero también hay que aplaudir todo lo que ha hecho Gianluca Lapadula en la cancha, quien demuestra que ama con todo el corazón al Perú, es un guerrero”, dijo Deysi Araujo.

‘LOS TRAMPOSOS NO CAMBIAN’

Por otro lado, recordemos que hace unos días Deysi Araujo criticó a Joshua Ivanoff porque así oficialice que tiene nueva relación sentimental no cambiará ni tampoco será un hombre fiel, pues resaltó que ‘los tramposos nunca cambian’.

“Hablar de Joshua es como hablar de un muerto enterrado, pero le deseo lo mejor. Todos tienen derecho a ser felices, espero que por fin se tranquilice y no siga escribiendo a todo el mundo, tal como lo hacía conmigo”, precisó la pelirroja, tras conocer que el influencer se luce enamorado en redes sociales e incluso compartió imágenes con su nueva pareja, que se llama Michelle y con quien viajó a la ciudad de Tingo María.

Asimismo, reveló que mantuvo un romance con Joshua, pero que decidió poner fin a la relación porque el modelo jamás la quiso oficializar. “Es una etapa quemada, es zapato quemado para mí porque terminamos muy mal. ¿Si puede existir un remember? Definitivamente no. Nosotros teníamos prácticamente una relación, pero es un chico que no sabe lo que quiere, siempre quería tener una relación a escondidas y así a cuántas más habrá tenido. No soy una mujer para que me tengan a escondidas, yo le dije: ‘O me sacas a la luz o terminamos la relación’, pero él me decía que no porque ya no pertenecía a la televisión. Es la clásica de todo hombre cuando no quiere formalizar, así son los jugadorazos”, declaró Deysi Araujo.

