Deysi Araujo contó que congelará sus óvulos porque le gustaría ser madre por segunda vez.

“Estoy soltera, aún no llega nadie a mi vida. Uno de mis sueños es casarme y tener un hijo más, pero todo depende de Dios. Tengo 38 años y voy a ver si puedo congelar mis óvulos para ser mamá más adelante. Quiero tener una familia constituida, un hogar, por el momento no se ha dado, tuve proyectos con mi exnovio, pero el tiempo pasa rápido y mi ginecólogo me ha dicho que debo apurarme”, sostuvo.

Hace poco anunciaste que ‘colgabas las tangas’…

Las plumas y lentejuelas me dieron todo lo que tengo, es una carrera que amo, pero son etapas que uno tiene que ir quemando. El hecho de que guarde mis vestuarios no quiere decir que deje de ser artista, voy a seguir actuando, me seguirán viendo como una chica sexy en redes sociales y me gustaría seguirle los pasos a Tula en la conducción.