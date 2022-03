Deysi Araujo está volviendo a creer en el amor con un juez de 30 años que corresponde al nombre de Jackson Torres. El programa Magaly TV La Firme mostró imágenes de la vedette en un lujoso hotel de Paracas junto a su nuevo saliente, con quien estaba muy cariñosa.

Al ser abordada por las cámaras de la ‘urraca’, Deysi Araujo no negó su vínculo con el muchacho e incluso confesó que él quiere casarse con ella, puesto que le pagó el viaje del fin de semana.

“Nos estamos conociendo, (pero te ha llevado a Paracas) cualquiera puede llevarme. Lo que pasa es que yo estoy super juguetona, está soltero, no me gustan los hombres casados, y no es viejo tampoco ”, admitió Deysi.

Deysi Araujo conquistó a juez de 30 años y presume su costoso viaje: “Ya quiere casarse conmigo”

Sin embargo, ahí no quedó todo, pues el programa de Magaly también se comunicó con el juez y no negó el vínculo que existe con la vedette. “Sí, estamos conociéndonos”, reveló.

JUEZ QUIERE CASARSE CON DEYSI

Deysi Araujo también reveló que el juez Jackson Torres está muy interesado en ella, ya que quiere llegar al altar. Además, no duda en darle algunos lujos para que disfrute.

“Yo me he cuidado todo el día y como ya no había gente, entonces yo me acerqué ahí, yo me acerqué a él... Ya quiere casarse conmigo. Imagínate”, reveló. Cabe precisar que Deysi y el magistrado se conocieron por intermedio de un amigo.