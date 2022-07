La animadora Deysi Araujo contó que acaba de abrir su cuenta de Onlyfans, sin embargo, resaltó que venderá sensualidad, mas no pornografía.

“Estoy tratando de mover mis redes sociales y ahora he creado mi Onlyfans, pues veo que todo el mundo gana dinero con esa plataforma, así que por qué no intentarlo también. Muchas figuras públicas trabajan de esa manera, yo también quiero probar y ver cómo me va”, declaró la pelirroja.

Ahora se ven muchas cosas en Onlyfans, ¿tendrás algún límite?

Voy a tener un contenido tranquilo, quiero vender sensualidad y no sexualidad. Mis fotos serán supersugestivas y sexis, pero no creo que llegue a realizar pornografía. No hay forma que haga eso, porque mi hijo ya está grande. Recién estoy empezando, así que vamos a ver cómo me va.

¿Tu novio qué te ha comentado sobre tu Onlyfans?

Aún no sabe nada, pero le diré. De repente converso con mi juez y termina siendo actor porno (risas). Mentira, es una broma, no hay forma.

¿Cómo crees que tome la noticia?

Seguramente que se enojará, porque es superceloso, pero tiene que entender porque es mi trabajo, sino que se vaya nomás. Él ya sabe.

