Deysi Araujo criticó a Roberto ‘Chorri’ Palacios tras enterarse de que tomará medidas legales contra Maribel Meza, con quien fue ‘ampayado’ por las cámaras de ‘Magaly TV: La firme’, días antes de renovar votos con su esposa Karla Quintana.

Según el jugador, Maribel Meza miente al asegurar que tuvieron un encuentro íntimo y por eso su abogado iniciará acciones legales.

“Debería ‘apechugar’ su ampay. Los mujeriegos no cambian. Ahí hay dos culpables, tanto la mujer por meterse con un hombre casado y él por no respetar su matrimonio. Y también la esposa por permitir porque tu perdonas una infidelidad y vas a ser una ‘cachuda’ de por vida. A mí me lo han hecho” , dijo Araujo.

“Hay mujeres que permiten (las infidelidades) porque quizás el marido las mantiene, pero eso ya no existe, las mujeres de ahora somos independientes y luchonas”, agregó la pelirroja.

¿Crees que después de este ampay el ‘Chorri’ siente cabeza?

Los hombres no cambian, creo que su mujer debería botarlo a la calle. Ojalá no sea ‘ampayado’ de nuevo, porque él tramposo descansa, no cambia. (D. Bautista)bhPor amenazar con demandar a Maribel Meza, con quien fue ampayado.

